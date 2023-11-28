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1. Тенденции формирования и развития парков электромобилей ведущих стран мира
2. Обзор основных факторов, влияющих на развитие парка электромобилей в РФ
3. Динамика российского парка электромобилей в период 2018- 2022 гг.
4. Прогноз российского парка электромобилей до 2030 года.
5. Анализ состояния и перспектив электро-зарядной инфраструктуры РФ
6. Мнения представителей отрасли о развитии зарядной инфраструктуры.
Приложение 1.Прогноз парков электромобилей по регионам РФ до 2030 года.
Приложение 2.Распределение ЭЗС по регионам РФ
В отчете представлен прогноз российского парка электромобилей с питанием от батарей (BEV) до 2030 года. Материалы отчета отражают наиболее важные моменты с точки зрения особенностей формирования российского парка электромобилей и его перспектив.
Приведен обзор особенностей формирования и развития парков электромобилей ведущих стран мира, таких как Китай, США и ведущие страны Европы.
Особое внимание уделено основным факторам, влияющим на развитие рынка и, соответственно, парка электромобилей как в мире, так и в России.оссии При этом дан подробный анализ мер поддержки, которые Правительство РФ принимало для поддержки отрасли электротранспорта в последние годы.
Прогноз российского парка до 2023 года основан на прогнозах рынка новых электромобилей и импорта электромобилей с пробегом. При этом прогноз традиционно разработан для трех сценариев: базового, оптимистичного и пессимистичного. Примечательно, что кроме общего прогноза рынка РФ были составлены прогнозы рынков всех регионов, что является уникальной особенностью отчета.
Кроме этого, в отчете приведены данные о ключевом факторе развития парка электромобилей - инфраструктуре электро-зарядных станций на территории РФ по состоянию на сентябрь 2023 года. Причем, анализ ситуации с инфраструктурой подкреплен интервью представителей компаний, активно действующих в этой области.
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