Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2028 года

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1.Рынок легковых автомобилей в России в 2023 году (11 месяцев)
1.1. Продажи новых легковых автомобилей
1.1.1. Структура рынка по классам
1.1.2. Структура рынка по сегментам
1.1.3. Продажи по маркам и брендам
1.1.4. ТОП-30 моделей по продажам
1.1.5. Продажи по регионам
1.2. Продажи автомобилей с пробегом
1.2.1. Структура рынка по классам
1.2.2. Структура рынка по сегментам
1.2.3. Продажи по маркам и брендам
1.2.4. ТОП-30 моделей по продажам
1.2.5. Продажи по регионам
2. Прогноз социально-экономической ситуации в России в 2024-2026 гг
3. Прогноз рынка новых легковых автомобилей
3.1. Основные факторы, влияющие на рынок
3.2. Методология прогнозирования рынка
3.3. Прогноз рынка на период 2024 - 2028 годы
4. Прогноз рынка легковых автомобилей с пробегом
4.1. Основные факторы, влияющие на рынок
4. 2. Методология прогнозирования рынка
4.3. Прогноз рынка на период 2024 - 2028 годы
Приложение 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (сравнительная таблица по вариантам прогнозов)
Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка легковых автомобилей на период 2024 – 2028 гг. и охватывает сектора новых автомобилей и автомобилей с пробегом.
В отчете представлена информация по анализу итогов рынка за 11 месяцев 2023 по основным сегментам, маркам, моделям и регионам. Дан краткий анализ официального прогноза социально-экономической ситуации в России до 2026 года. Приведен прогноз рынка для новых автомобилей и автомобилей с пробегом до 2028 года включительно. Отдельно показан прогноз обоих рынков на 2024 год.
В отчете также представлен обзор ряда ключевых факторов, влияющих на авторынок, таких как цена нефти, денежная база, курсы валют, средневзвешенная цена новых автомобилей. Эти факторы были использованы для обоснования прогнозов.
Целью предлагаемых прогнозов является попытка предугадать развитие событий на автомобильном рынке в условиях введения широкомасштабных международных санкций в отношении России. Рассмотрены возможные сценарии перехода автомобильного рынка к новой рыночной структуре, которая будет складываться с учетом нового состава участников и их конкурентного позиционирования, новых ценовых уровней и каналов продаж.
Надеемся, что предлагаемый отчет даст дополнительную возможность участникам автомобильного рынка России в условиях высокой степени неопределенности рыночных условий искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффективную деятельность.
Представленные данные выражают обобщенное мнение команды специалистов и экспертов аналитического агентства АВТОСТАТ.
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