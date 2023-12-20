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Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2028 года

Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2028 года

Дата выхода: 20.12.23
Формат: PDF, 28 стр.
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Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка легковых автомобилей на период 2024 – 2028 гг. и охватывает сектора новых автомобилей и автомобилей с пробегом.

В отчете представлена информация по анализу итогов рынка за 11 месяцев 2023 по основным сегментам, маркам, моделям и регионам. Дан краткий анализ официального прогноза социально-экономической ситуации в России до 2026 года. Приведен прогноз рынка для новых автомобилей и автомобилей с пробегом до 2028 года включительно. Отдельно показан прогноз обоих рынков на 2024 год.

В отчете также представлен обзор ряда ключевых факторов, влияющих на авторынок, таких как цена нефти, денежная база, курсы валют, средневзвешенная цена новых автомобилей. Эти факторы были использованы для обоснования прогнозов.

Целью предлагаемых прогнозов является попытка предугадать развитие событий на автомобильном рынке в условиях введения широкомасштабных международных санкций в отношении России. Рассмотрены возможные сценарии перехода автомобильного рынка к новой рыночной структуре, которая будет складываться с учетом нового состава участников и их конкурентного позиционирования, новых ценовых уровней и каналов продаж.

Надеемся, что предлагаемый отчет даст дополнительную возможность участникам автомобильного рынка России в условиях высокой степени неопределенности рыночных условий искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффективную деятельность.

Представленные данные выражают обобщенное мнение команды специалистов и экспертов аналитического агентства АВТОСТАТ. 

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