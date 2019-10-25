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Статистика угонов транспортных средств в России

Статистика угонов транспортных средств в России

Дата выхода:25.10.19
Формат:MS Excel (xlsx)
от 5 000 руб.
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Начиная с сентября 2012 года мы предоставляем статистику угонов транспортных средств на территории РФ с детализацией по всем регионам России ежемесячно.

Обновление данных: после 20го числа месяца, следующего за отчетным

СТОИМОСТЬ ДАННЫХ ПО ОДНОМУ ТИПУ ТС:

  • 1 регион/1 месяц - 5 000 рублей
  • 83 региона/1 месяц - 40 000 рублей

Скидки предоставляются от количества регионов.

 

Индивидуально можно заказать рейтинг угоняемости автомобилей по стране, Москве и Санкт-Петербургу, отдельным регионам. 

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