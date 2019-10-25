Статистика угонов транспортных средств в России

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Структура данных:
Тип транспортного средства:
Начиная с сентября 2012 года мы предоставляем статистику угонов транспортных средств на территории РФ с детализацией по всем регионам России ежемесячно.
Обновление данных: после 20го числа месяца, следующего за отчетным
СТОИМОСТЬ ДАННЫХ ПО ОДНОМУ ТИПУ ТС:
Скидки предоставляются от количества регионов.
Индивидуально можно заказать рейтинг угоняемости автомобилей по стране, Москве и Санкт-Петербургу, отдельным регионам.
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