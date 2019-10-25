Статистика угонов транспортных средств в России

Начиная с сентября 2012 года мы предоставляем статистику угонов транспортных средств на территории РФ с детализацией по всем регионам России ежемесячно.

Обновление данных: после 20го числа месяца, следующего за отчетным

СТОИМОСТЬ ДАННЫХ ПО ОДНОМУ ТИПУ ТС:

1 регион/1 месяц - 5 000 рублей

83 региона/1 месяц - 40 000 рублей

Скидки предоставляются от количества регионов.

Индивидуально можно заказать рейтинг угоняемости автомобилей по стране, Москве и Санкт-Петербургу, отдельным регионам.

Есть вопросы? Позвоните нам On-line