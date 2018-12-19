Рейтинг регионов РФ по количеству проданных автомобилей на 1000 жителей

20 декабря 2018 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка легковых автомобилей в России за 11 месяцев 2018 года. Оно охватывало как новые, так и подержанные машины, и позволило рассчитать объем их продаж на 1000 жителей в различных регионах страны. По итогам исследования был составлен соответствующий рейтинг субъектов РФ.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за период с января по ноябрь текущего года в России на 1000 жителей в среднем продавалось 10 новых и 34 подержанных легковых автомобиля. Однако в зависимости от региона проживания эти показатели могут сильно отличаться.

Так, самое большое количество проданных новых автомобилей на 1000 человек за отчетный период отмечается в Санкт-Петербурге – 19 штук. Москва располагается только на втором месте с показателем 17 машин. Третью позицию с равным количеством (16 шт.) делят между собой Ханты-Мансийский АО, Татарстан и Подмосковье. Также в ТОП-10 регионов с самыми высокими продажами новых машин на 1000 жителей вошли: Самарская область, Башкортостан, Удмуртия, Ямало-Ненецкий АО и Пермский край. Всего же в РФ насчитывается 17 субъектов, где этот показатель превышает средний по стране (10 шт.), а еще в 9 он равен ему.

Однако гораздо больше регионов, где продажи новых машин на 1000 человек по итогам 11 месяцев ниже общероссийского уровня. Так, меньше всего они в Еврейской АО и Бурятии – здесь этот показатель достигает лишь единицы. Еще в восьми субъектах РФ продажи новых машин составили 2 экземпляра на 1000 человек: Ингушетия, Забайкальский край, Амурская область, Тыва, Камчатка, Магаданская область, Якутия и Республика Алтай.

ТОП-10 регионов с НАИБОЛЬШИМ числом проданных НОВЫХ автомобилей

на 1000 жителей