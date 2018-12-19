Рейтинг регионов РФ по количеству проданных автомобилей на 1000 жителей

20 декабря 2018 года
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка легковых автомобилей в России за 11 месяцев 2018 года. Оно охватывало как новые, так и подержанные машины, и позволило рассчитать объем их продаж на 1000 жителей в различных регионах страны. По итогам исследования был составлен соответствующий рейтинг субъектов РФ.
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за период с января по ноябрь текущего года в России на 1000 жителей в среднем продавалось 10 новых и 34 подержанных легковых автомобиля. Однако в зависимости от региона проживания эти показатели могут сильно отличаться.
Так, самое большое количество проданных новых автомобилей на 1000 человек за отчетный период отмечается в Санкт-Петербурге – 19 штук. Москва располагается только на втором месте с показателем 17 машин. Третью позицию с равным количеством (16 шт.) делят между собой Ханты-Мансийский АО, Татарстан и Подмосковье. Также в ТОП-10 регионов с самыми высокими продажами новых машин на 1000 жителей вошли: Самарская область, Башкортостан, Удмуртия, Ямало-Ненецкий АО и Пермский край. Всего же в РФ насчитывается 17 субъектов, где этот показатель превышает средний по стране (10 шт.), а еще в 9 он равен ему.
Однако гораздо больше регионов, где продажи новых машин на 1000 человек по итогам 11 месяцев ниже общероссийского уровня. Так, меньше всего они в Еврейской АО и Бурятии – здесь этот показатель достигает лишь единицы. Еще в восьми субъектах РФ продажи новых машин составили 2 экземпляра на 1000 человек: Ингушетия, Забайкальский край, Амурская область, Тыва, Камчатка, Магаданская область, Якутия и Республика Алтай.
ТОП-10 регионов с НАИБОЛЬШИМ числом проданных НОВЫХ автомобилей
на 1000 жителей
ТОП-10 регионов с НАИМЕНЬШИМ числом проданных НОВЫХ автомобилей
на 1000 жителей
Что касается продаж автомобилей с пробегом, то в 42 регионах России эта величина превышает средний результат по стране – 34 экземпляра на 1000 человек. В лидерах здесь находятся Приморье и Камчатка, где на 1000 жителей приходится 51 реализованный автомобиль с пробегом. Кроме дальневосточных и сибирских регионов, в которых традиционно высока доля вторичного рынка, в ТОП-10 по этому показателю также вошли Краснодарский край и Северная Осетия (по 43 шт.).
Меньше всего подержанных автомобилей на 1000 жителей за 11 месяцев нынешнего года реализовано на Чукотке – всего лишь 18 экземпляров. На втором месте находится Москва с показателем 21 автомобиль. Очевидно, это связано с тем, что в столице одна из самых низких в России доля вторичного рынка. Отмечается также, что в 31 субъекте РФ продажи автомобилей с пробегом на 1000 жителей ниже, чем в среднем по стране.
ТОП-10 регионов с НАИБОЛЬШИМ числом проданных автомобилей С ПРОБЕГОМ
на 1000 жителей
ТОП-10 регионов с НАИМЕНЬШИМ числом проданных автомобилей С ПРОБЕГОМ
на 1000 жителей
* Данные за 11 месяцев 2018 года.