Эксперты нашли автомобиль, который второй месяц подряд лидирует на вторичном рынке

Самым популярным автомобилем с пробегом в России второй месяц подряд становится хэтчбек LADA 2114 («Самара-2»). По данным агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2023 года эта модель была куплена в количестве 10,3 тыс. единиц.

В свою очередь Ford Focus, как и месяцем ранее, довольствуется вторым местом – в конце осени россияне приобрели 9,6 тыс. подержанных «фокусов». Напомним, что в течение 12 месяцев (с октября 2022-го по сентябрь 2023-го) наибольшие предпочтения на «вторичке» жители нашей страны отдавали именно Ford Focus.

Впрочем, если рассматривать итоги января – ноября нынешнего года, то на рынке б/у машин наблюдается обратная картина. Так, лидирует здесь Ford Focus, который с начала года разошелся тиражом в 111,4 тыс. экземпляров. А вот LADA 2114 занимает вторую строчку с показателем 107,2 тыс. штук.

Информацию о других моделях, которые входят в десятку самых популярных на вторичном рынке, как в ноябре, так и за 11 месяцев, вы найдете тут.

Фото: Avito