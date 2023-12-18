Рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре 2023 года

18 декабря 2023 года

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2023 года россияне купили 458,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 6,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,5% ниже результата ноября прошлого года.

В марочной структуре вторичного рынка лидерство сохраняет отечественная LADA – в последний осенний месяц было куплено 111,1 тыс. таких подержанных машин. Второе место снова заняла японская марка Toyota, показатель которой составил 50,4 тыс. единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (24,7 тыс. и 24,2 тыс. шт. соответственно), а замыкает ТОП-5 японский Nissan (22,7 тыс. шт.).

В первой десятке все бренды имеют отрицательную динамику по отношению к предыдущем месяцу (в диапазоне от 2% до 10%), а в сравнении с ноябрем прошлого года рост демонстрируют только LADA (+5,6%) и Chevrolet (+1,7%). При этом сильнее всех за год «просел» Renault (-5,7%), а менее других – Kia (-0,7%).

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)