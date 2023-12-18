Рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре 2023 года

18 декабря 2023 года
Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2023 года россияне купили 458,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 6,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,5% ниже результата ноября прошлого года.
В марочной структуре вторичного рынка лидерство сохраняет отечественная LADA – в последний осенний месяц было куплено 111,1 тыс. таких подержанных машин. Второе место снова заняла японская марка Toyota, показатель которой составил 50,4 тыс. единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (24,7 тыс. и 24,2 тыс. шт. соответственно), а замыкает ТОП-5 японский Nissan (22,7 тыс. шт.).
В первой десятке все бренды имеют отрицательную динамику по отношению к предыдущем месяцу (в диапазоне от 2% до 10%), а в сравнении с ноябрем прошлого года рост демонстрируют только LADA (+5,6%) и Chevrolet (+1,7%). При этом сильнее всех за год «просел» Renault (-5,7%), а менее других – Kia (-0,7%).
ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)
Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей снова стал хэтчбек LADA 2114 «Самара-2», объем рынка которого в конце осени составил 10,3 тыс. экземпляров.
Вторая строчка рейтинга осталась за Ford Focus (9,6 тыс. шт.), за которым расположились Kia Rio и седан LADA 2107 (по 8,9 тыс. шт.). В пятерку лидеров вторичного рынка по итогам ноября вошел и Hyundai Solaris, результат которого составил 8,6 тыс. единиц.
По отношению к октябрю только одна модель из представленных оказалась в зоне роста – вазовская «десятка» (+0,3%). Остальные находятся «в минусе», а самое сильное падение имеет Toyota Corolla (-10,1%). В годовом сравнении шесть моделей показывают отрицательную динамику, а четыре – положительную. Хуже всего тут себя чувствует Hyundai Solaris (-10,6%), а лучше других – внедорожник LADA 4x4 (+8,3%).
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)
Если рассматривать итоги 11 месяцев 2023 года, то за это время жители нашей страны стали обладателями 5 млн 273,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 19,9% больше, чем в январе – ноябре прошлого года. Все десять брендов и моделей за указанный период имеют рыночный рост, причем у многих он оказался двузначным.
Фото: АВТОСТАТ