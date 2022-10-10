Новых LCV в сентябре было куплено на 3% больше, чем в августе

По итогам сентября 2022 года объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) составил 5 199 единиц. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 2,9% больше, чем в августе, но на 56,2% хуже результата сентября 2021 года.

Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, на долю которой в августе пришлось 53% от общего объема, что составляет 2 765 купленных автомобилей. В первой тройке оказываются еще два российских бренда – УАЗ и LADA (1 174 и 455 шт. соответственно). Лучшей иностранной маркой на этом рынке традиционно является американский Ford, результат которого в первый осенний месяц оказался равен 208 единицам. А замкнул ТОП-5 французский Peugeot с показателем 125 экземпляров.

В модельном рейтинге рынка LCV лидерство сохраняет GAZ Gazelle NEXT – в сентябре автомобили этого семейства были приобретены в количестве 1 454 единиц. Далее располагаются GAZ 3302 и УАЗ 3909 (527 и 457 шт. соответственно). В пятерку лидеров также попадают GAZ 2752 (402 шт.) и фургон LADA Largus VU (292 шт.).

Что касается итогов 9 месяцев нынешнего года, то за этот период в России было куплено более 55 тысяч новых LCV – на 46,2% меньше, чем в январе – сентябре 2021 года. Более подробная информация содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ГАЗ