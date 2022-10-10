Рынок новых LCV в сентябре 2022 года

10 октября 2022 года

Объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) по итогам сентября 2022 года составил 5 199 единиц, что на 56,2% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Они также отмечают, что по отношению к августу нынешнего года этот сегмент российского авторынка показывает рост на 2,9%.

Лидером рынка остается отечественная марка GAZ, доля которой в сентябре увеличилась до 53,2% (год назад было 45,7%). В прошлом месяце россияне купили 2 765 новых LCV бренда GAZ. На втором месте – УАЗ (1 174 шт.), на третьем – LADA (455 шт.), доли которых за год тоже изменились. Так, УАЗ практически удвоил свое присутствие на рынке новых легких коммерческих автомобилей (с 11,4% в сентябре 2021 года до 22,6% в сентябре 2022-го), а доля LADA выросла с 7,8% до 8,8%.

Сохраняет свое присутствие в ТОП-5 и иностранный бренд Ford – он на четвертой позиции с результатом 208 экземпляров, а его доля на рынке заметно уменьшилась (с 17,6% до 4%). Замыкает пятерку марок-лидеров на рынке LCV еще один «иностранец» – французский Peugeot, продукция которого в сентябре разошлась тиражом в 125 единиц. Его присутствие на российском рынке уменьшилось по сравнению с сентябрем 2021 года почти в 2 раза (с 4,7% до 2,4%).

Результаты 10 марок-лидеров российского рынка за сентябрь представлены в таблице 1. Отметим, что почти все участники этого рейтинга находятся «в минусе». Исключение составил только китайский JAC, который показал гигантский рост (почти в 50 раз), но только из-за низкой базы прошлого периода. При этом сильнее других «просел» американский Ford (-90%), а самое слабое падение демонстрирует УАЗ (-13,2%).

Что касается итогов 9 месяцев 2022 года, то за этот период жители РФ приобрели 55,3 тыс. новых LCV – на 46,2% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года. И здесь тоже только один бренд – снова китайский JAC – имеет положительную динамику (+120,6%). Наименьшее падение по итогам 9 месяцев наблюдается у корейского Hyundai (-29,1%), а самое глубокое – у немецкого Mercedes-Benz (-70,8%).

Табл. 1. ТОП-10 марок на рынке новых LCV в сентябре 2022 года (шт.)