В ноябре автовладельцев ждут 9 важных изменений (и одно в запасе)

В наступившем месяце автовладельцев ждет как минимум девять или даже 10 важных изменений. О некоторых мы писали раньше и сейчас только напомним, другие вступили в действие исключительно на праздничные дни – в связи с коронавирусной ситуацией и продлятся недолго. Итак, вот небольшой перечень грядущих или уже наступивших изменений:

1. С 1 ноября сервис «Почты России» прекращает информировать автовладельцев о дорожных штрафах. «Писем счастья» к вам больше не придет. Сервис был запущен с 2019 года, многим он казался удобным: получив уведомление, можно было успевать оплатить штраф с 50%-ной скидкой. Однако теперь вступило в силу постановление правительства № 947, по которому все штрафы ГИБДД теперь будут доставляться исключительно через портал госуслуг. Не завели личный кабинет на портале? Лучше сделать это, в последнее время там появилось немало полезных для автовладельцев сервисов.

2. В первом чтении в одно из первых заседаний после ноябрьских праздников депутаты планируют рассмотреть законопроект об отмене техосмотра для личного транспорта (подробнее об этом – здесь). Известно, что многие депутаты поддерживают отмену ТО, однако представители власти рекомендовали его оставить. Какие аргументы победят – узнаем совсем скоро.

3. До 1 ноября МВД, Минюсту и Минтрансу было дано поручение проработать ряд инициатив по ужесточению наказания для пьяных водителей. Пока уголовное наказание грозит только за повторное пьяное вождение, за первый случай – штраф 30 тыс. руб. и лишение прав до 2 лет. Предлагаются более жесткие меры – в том числе лишать прав на вождение ВСЕХ транспортных средств, включая водные, запрещать владение оружием, дифференцировать степень опьянения. Подробности – здесь.

4. В ноябре депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект, ограничивающий лицам с непогашенной судимостью возможность работы в перевозках пассажиров. Об этом пишет портал Автосправочная.com. Предложение: при трудоустройстве в сферу перевозок пассажиров водители должны предъявлять справку об отсутствии судимости или уголовного преследования (оригинал или заверенную копию) либо справку о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Если предложение примут, его внесут в Трудовой кодекс и оно может вступить в силу с 1 сентября 2022 года.

5. Наступает последний месяц, отведенный автовладельцам для уплаты транспортного налога за 2020 год (срок уплаты – до 1 декабря, дальше начнутся пени). Документ для оплаты можно получить в МФЦ или в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ФНС.

6. С 30 ноября 2021 года вступает в силу новый ГОСТ, устанавливающий правила отзыва автомобилей заводами-изготовителями. Речь идет о ГОСТ 34725–2021 «Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов». Подробности об этом можно прочесть на сайте Росстандарта. Напомним, это связано с переводом отзывных кампаний в России в цифровой формат. Некоторые автопроизводители уже перешли. Для остальных Росстандарт до конца года должен разработать систему личных кабинетов, что позволит им направлять данные по отзыву в режиме онлайн. Когда это произойдет, владельцы любых автомобилей смогут узнавать об отзывных кампаниях по своему автомобилю через портал Госуслуг, введя VIN-код своей машины.

7 – 9. Наконец, еще три изменения касаются введенного в России периода «нерабочих дней». Он продлится до 7 ноября включительно (но может быть и дольше, право установки срока для нерабочих дней передано в регионы). Уже известно, что отделения ГИБДД в московских МФЦ на это время уйдут на «карантин», подразделения ГИБДД будут работать по особому режиму (чтобы минимизировать личное общение сотрудников с водителями), а водителей не будут штрафовать за парковку под знаком «Стоянка запрещена» с дополнительной табличкой 8.5.2 «Рабочие дни». Новый порядок предоставления госуслуг в нерабочие дни можно посмотреть здесь.

P.S. В октябре мы ждали от ГИБДД также появления новой редакции Правил дорожного движения (подробнее об этом – здесь). Пока не случилось, по логике, теперь это может быть перенесено на ноябрь.

Фото: АВТОСТАТ