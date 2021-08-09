Власти рекомендовали МВД сохранить обязательный техосмотр

Совет Федерации направил в МВД рекомендации по сохранению техосмотра обязательной процедурой. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Министерстве внутренних дел предложили правительству отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов. При этом в ведомстве хотели ввести стимулирующие меры для водителей, которые все же будут проходить техосмотр – к примеру, речь идет о снижении стоимости полиса ОСАГО и ставки транспортного налога. Помимо МВД, за отмену обязательного техосмотра для водителей выступает и Госавтоинспекция.

Однако в Совфеде считают, что техосмотр должен остаться обязательной процедурой. Верхняя палата парламента направила в МВД собственный план реформирования системы – сенаторы заявили, что техосмотр должен остаться обязательной процедурой, а водители обязаны возить с собой диагностическую карту. В МВД отчитались, что получили рекомендации Совета Федерации и сейчас изучают их, однако давать какие-то оценки этим предложениям пока преждевременно.

Напомним, ранее стало известно, что в целях борьбы с мошенниками в сфере техосмотра Минтранс намерен ужесточить требования к фотографированию транспортных средств на пунктах ТО. Так, вводится обязательное фото автомобиля с техническим экспертом, проводящим его проверку. Запрещается и использование фотоэффектов, а также редактирование изображений, которые в качестве доказательства прохождения процедуры направляются в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД. Эксперты, впрочем, считают, что мошенничество эти меры не остановят. Стоит отметить, что новый вариант ужесточения правил ТО Минтранс представил за три недели до вступления в силу закона, освобождающего автовладельцев от обязанности предъявлять диагностическую карту при покупке ОСАГО.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране. Средний возраст всех зарегистрированных в России легковых автомобилей составляет порядка 14 лет.

Парк легковых автомобилей России представлен 112 различными марками. При этом свыше 90% приходится всего на 25 марок. В частности, отечественная LADA занимает 30,6% от общего количества, японская Toyota – 9%, корейские Hyundai и Kia – 5,3% и 5,2% соответственно. Среди марок, доля которых в парке составляет более 3%, можно также назвать: Nissan (4,8%), Renault (4,6%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%) и Ford (3,1%).

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Фото: Егор Алеев/ТАСС