Пьяных «рецидивистов» предложили лишать водительских прав пожизненно | АВТОСТАТ

Пьяных «рецидивистов» предложили лишать водительских прав пожизненно

0

Пьяных «рецидивистов» предложили лишать водительских прав пожизненно

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.06.2021
Все оперативные данные

Пьяных, севших за руль транспортного средства, предложили лишать прав. Пожизненно. Во всяком случае, такой вариант наказания был предложен на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Протокол заседания этой комиссии попал в руки журналистов «Коммерсанта» и спровоцировал в обществе очередной всплеск споров на злободневные темы - как обезопасить людей от «пьяных» ДТП, как избежать ошибок при проведении экспертизы на допинг, каким должно быть наказание - «чтобы впредь такое было неповадно».

Поручение до 1 ноября пересмотреть радикальные наказания для пьяных водителей дал ведомствам (МВД, Минздрав, Минюст) вице-премьер Марат Хуснуллин. Причем, вопрос поставлен шире, чем только по водителям автомобилей/cнегоходов/квадроциклов. При случившемся «по пьяной лавочке» дорожном ЧП ограничения в вождении предлагают ввести на всю линейку транспортных средств, всех видов (не только автомобили, но и самолеты, поезда, трамваи, катера, гидроциклы, яхты и пр.). Проштрафился в чем-то одном - получай на полную катушку, потеряв право вождения любым средством передвижения, а заодно, возможно, лишившись права на хранение и владение оружия.

В протоколе заседания правительственной комиссии, с которым ознакомились журналисты, говорится о том, что «88% всех смертей в ДТП, произошедших по причине нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварий в крови обнаруживают более 1 промилле алкоголя в крови (или 1 г в литре)». То есть, предлагается все-таки определять некий допустимый предел дозировки алкоголя - с тем, чтобы дозировать и наказание, а заодно в очередной раз ужесточить все имеющиеся варианты карательных мер.

При этом повторную поимку нарушителя предложено считать злостным рецидивом и соответственно давать «высшую меру» наказания - лишение права на управление средством, несущем повышенную угрозу обществу. У предложений сразу появились сторонники и противники. Кто-то считает, что «казнить» нужно только за конкретное нарушение, не расширяя гильотину на все виды транспортных средств. Другие сомневаются в четкой работе допинговой системы, определяющей степень опьянения (последние несколько лет тема достаточно широко муссировалась в обществе) и в том, что жесткие ограничения могут спровоцировать появление коррупционных действий внутри самой системы. Ждем 1 ноября и согласованных решений трех ведомств.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценить авто». 

Источник: АВТОСТАТ

Теги: изменения в пдд

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно