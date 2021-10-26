Отменой техосмотра для личного транспорта депутаты займутся после 7 ноября

Почти никто не сомневается, что депутаты ГосДумы, поставив на голосование вопрос об отмене техосмотра для личного транспорта, примут положительное решение. Проблема муссируется уже достаточно долго, ведущие фракции уже выработали свое мнение по данному поводу и озвучили его в СМИ. Вопрос стоял лишь во времени - когда же произойдет заседание, которого ждут автовладельцы.

С особым нетерпением вердикта депутатов ожидают сегодня те владельцы транспортных средств, кто должен был проходить ТО в апреле - мае 2021 года. Потому что у них полгода, на которые власти давали отсрочку, уже прошли или истекают в ближайшее время. Ехать или не ехать на станцию, платить или не платить за проверки - каждый решает сам. И на будущее тоже желательно, чтобы это был осознанный выбор и владелец проверял техническое состояние своего транспортного средства не раз в году по принуждению, а столько, сколько нужно, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге.

По информации "Известий", депутаты поставят на голосование вопрос об отмене техосмотров для физлиц - на одном из своих первых заседаний сразу после ноябрьских праздников. Вероятность того, что законопроект будет принят, очень высокая. В данном случае основными клиентами оборудованных сертифицированных пунктов для прохождения ТО станут автобусы и другой коммерческий транспорт, включая такси. Для легкового транспорта заезды в данные пункты будут обязательны при смене владельца и постановке на учет, а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

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