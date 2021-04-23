Рынок люксовых автомобилей с пробегом в марте вырос на 24%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2021 года объем российского рынка подержанных люксовых автомобилей составил 200 единиц. Это на 24% больше результата годичной давности (161 шт.).

Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне наибольшее предпочтение отдают Mercedes-Benz Maybach, на долю которого приходится треть от общего объема. Это эквивалентно 67 перепроданным машинам за отчетный период. На втором месте по популярности - автомобили марки Bentley, купленные на вторичном рынке в количестве 52 штук (26% рынка). Третье место в этом рейтинге занимает бренд Maserati с результатом 31 экземпляр. Кроме них, в нашей стране в прошлом месяце было перепродано 25 автомобилей марки Rolls-Royce, 13 - Lamborghini, 7 - Ferrari, 5 - Aston Martin.

Свыше половины (51%) подержанных люксовых машин было приобретено в Москве (102 шт.), еще 25 штук - в Подмосковье. Жители Санкт-Петербурга поставили на учет 18 таких автомобилей, Краснодарского края – 9. В остальных 26 регионах поменяли своих владельцев менее 5 люксовых автомобилей.

Отметим, что и по итогам 1 квартала нынешнего года вторичный рынок люксовых автомобилей демонстрирует рост. Так, за этот период было перепродано 485 таких машин - на 8% больше, чем в январе - марте 2020-го.

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