Skoda продлевает гарантию на автомобили

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Компания Skoda продлевает заводскую гарантию на новые автомобили и расширенную гарантию Skoda для поддержки своих клиентов, вынужденных остаться дома в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В ближайшее время эти меры вступят в силу на всех рынках, включая российский, сообщает пресс-служба Skoda.

Так, в случае если срок действия гарантии на новый автомобиль Skoda истекает или уже истек в период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, гарантия продлевается на 3 дополнительных месяца. Таким образом, гарантийный срок для этих автомобилей заканчивается через 3 месяца после исходной даты окончания срока действия гарантии. Расширение заводской гарантии касается всех новых автомобилей Skoda. Как отмечается, ограничение по пробегу и другие условия для расширенной гарантии Skoda остаются без изменений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Skoda в апреле реализовали 3041 автомобиль – на 59% меньше, чем годом ранее. В результате Skoda заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Skoda в нашей стране составили 24042 машины (-7%), а рыночная доля марки составила 5,8% против 5,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.