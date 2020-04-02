Уважаемые клиенты, друзья, коллеги!

Команда «АВТОСТАТ» запустила акцию «Поддержи автобизнес».

Мы будем размещать на своих сайтах короткие новости о том, как ваши компании работают в это непростое время и как поддерживают своих клиентов.

Акция будет действовать до возвращения с удаленной работы.

Важно! Публиковать будем исключительно ваши добрые дела для клиентов.

При этом оставляем за собой право редактирования публикаций под формат наших сайтов.

Анонсы про достижения, расчеты тарифов и рекламу в рамках этой акции публиковать не будем.

Материалы можно направлять Азату (press@autostat.ru) и Александре (avb@autostat.ru). Просьба: присылать их на официальных бланках ваших компаний и с корпоративных электронных адресов.

К материалам обязательно добавляйте фото.

#ПоддержиАвтобизнес



Мы работаем в удаленном режиме