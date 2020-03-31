Важная информация: аналитическое агентство «АВТОСТАТ» работает в удаленном режиме

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!

В связи с пандемией коронавируса аналитическое агентство «АВТОСТАТ» перешло на удаленный режим работы.

Да, нас нет в офисе, но мы постоянно находимся на связи и продолжаем работу. Мы по-прежнему проводим исследования, готовим аналитическую и статистическую информацию, отвечаем на вопросы клиентов и СМИ.

Сотрудники нашей компании всегда готовы помочь вам – связаться с ними можно по телефонам и электронным адресам, указанным в разделе «Контакты».

Берегите себя и будьте здоровы!