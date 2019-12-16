Российский рынок подержанных мусоровозов вырос на 40%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о двукратном росте рынка новых мусоровозов в РФ. Между тем, на вторичном рынке такой техники тоже наблюдается положительная динамика.

Так, по данным агентства, за 9 месяцев 2019 года объем рынка подержанных мусоровозов в нашей стране составил 3,2 тыс. единиц. Это на 40% больше, чем в январе – сентябре прошлого года.

Свыше 60% от этого количества приходится на технику двух марок. Лидирует здесь «КАМАЗ» – за отчетный период в России было приобретено 1230 таких мусоровозов с пробегом. Реализация подержанных мусоровозов белорусского производителя «МАЗ» составила 720 экземпляров.

Кроме перечисленных брендов, в пятерку лидеров вторичного рынка мусоровозов попадают еще отечественные «ГАЗ» (420 шт.) и «ЗИЛ» (310 шт.), а также шведская Scania (180 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рост мусоровозной техники в РФ во многом связан с запущенной правительством в ряде регионов мусорной реформой.

Также напомним, что на 1 июля нынешнего года в нашей стране насчитывалось 29 тысяч мусоровозов.

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Фото: «АвтоСреда»