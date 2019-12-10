Рынок новых мусоровозов в России вырос вдвое

В России растут продажи мусоровозной техники, причем весьма динамично, что можно объяснить стартовавшей в ряде регионов мусорной реформой. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года объем рынка новых таких машин составил 2,6 тыс. единиц, что на 93% больше, чем за тот же период годичной давности.

Как отмечают эксперты агентства, почти 75% от этого количества приходится на автомобили трех марок. Лидирует здесь отечественный «КАМАЗ» – с января по сентябрь было куплено 1110 таких мусоровозов. Второе место по этому показателю занимает белорусский «МАЗ» (530 шт.), а замыкает тройку лидеров российский бренд «ГАЗ» (300 шт.).

Среди иностранных марок, чьи мусоровозы тоже востребованы в нашей стране, стоит отметить MAN (160 шт.), Scania (130 шт.) и Isuzu (120 шт.). У всех остальных производителей реализация мусоровозной техники за отчетный период составила менее сотни экземпляров.

Напомним, ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что всего в РФ насчитывается 29 тыс. мусоровозов.

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