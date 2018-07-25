Средний возраст владельцев автомобилей Renault – 40 лет

сегодня, 13:25 443 0

Renault Koleos

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки данных опросов автовладельцев, которые проводились в 2013 – 2019 годах.

Согласно результатам исследования, сразу у пяти моделей Renault оказались самые возрастные владельцы, чей средний возраст составил 41 год. Таковыми являются хозяева Koleos, Kangoo, Scenic, Sandero и Duster.

У обладателей автомобилей Renault Kaptur и Fluence этот показатель совпадает со средним возрастом по марке и равен 40 годам. Чуть моложе те, кто ездит на Renault Logan – им в среднем 39 лет. А вот у владельцев Renault Megane этот показатель совпадает с общероссийским и составляет 37 лет. 

Самыми молодыми здесь оказались обладатели Renault Laguna и Symbol, средний возраст которых составил 36 лет.

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 240 тыс. анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, в том числе 5,9 тыс. анкет по марке Renault. При этом учитывались модели, количество анкет по которым составило не менее 150 штук.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

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