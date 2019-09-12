9 августа 2017, 12:56
Renault в июле увеличила продажи в России на 20%
Российские дилеры Renault в июле реализовали 10982 автомобиля – на 20% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2017 года продажи Renault на российском рынке составили 71816 машин, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5% против 7,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.