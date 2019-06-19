Средний возраст автовладельцев в России – 37 лет

Этот показатель рассчитали специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам опросов, которые проводились в 2013 – 2019 годах. Всего было обработано более 240 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, на основании которых был составлен рейтинг* марок автомобилей по среднему возрасту их владельцев.

Согласно этим данным, средний возраст российских автовладельцев составляет 37 лет. Однако, в зависимости от марки этот показатель может заметно отличаться. Так, самым «молодым» автомобильным брендом в нашей стране оказался Infiniti – средний возраст обладателей этих машин составил 33 года. Чуть «постарше» марка из Германии – BMW, ее владельцам в среднем 35 лет. Немного выше этот показатель (36 лет) у LADA, Honda, Mazda, Subaru и Mercedes-Benz.

Наиболее возрастными в России являются владельцы автомобилей SsangYong и Great Wall – в среднем им 41 год. Далее идут Land Rover, Chery, Suzuki и Renault, чьими собственниками являются 40-летние водители. Отметим также, что у владельцев автомобилей Citroen, Volvo и УАЗ средний возраст составляет 39 лет.

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* В рейтинг не вошли марки, количество анкет по которым составило менее 600 штук (то есть, менее 0,5% от общего количества).