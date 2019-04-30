ТОП-10 самых популярных европейских автомобилей с пробегом в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2019 года объем рынка подержанных легковых машин европейских марок в России составил 245 тыс. единиц. Это на 2% выше результата годичной давности.

Самым популярным у россиян европейским автомобилем с пробегом остается седан Renault Logan, показатель которого за отчетный период достиг 16,3 тыс. экземпляров, что на 1% больше, чем за январь – март 2018 года. На второй позиции рейтинга располагается Opel Astra, перепродажи которой составили 13 тыс. штук (-0,5%). На третьем месте находится Volkswagen Polo, объем вторичного рынка которого вырос на 10,5% до 11,8 тыс. единиц. Четвертую строчку занял лифтбек Skoda Octavia (11,1 тыс. шт.; +5%), а замыкает пятерку лидеров Volkswagen Passat (10,9 тыс. шт.; -6%).

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных в России подержанных европейских автомобилей по итогам 3 месяцев нынешнего года попали: Mercedes-Benz E-Class (7,2 тыс. шт.; -1%), Renault Duster (7,1 тыс. шт.; +22%), BMW 5-Series (6,6 тыс. шт.; -3,5%), Renault Sandero (6 тыс. шт.; +10%) и Volkswagen Golf (5,8 тыс. шт.; -2%).

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