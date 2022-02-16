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16 февраля 2022, 10:30
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что на покупку новых легковых автомобилей жители России в 2021 году потратили 3,05 трлн рублей. И это является рекордным показателем за всю историю нашего рынка.
4 февраля 2022, 08:30
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили, какую часть на нашем рынке занимают те или иные марки, в зависимости от страны происхождения. А заодно выяснили, какая модель является лидером каждого сегмента по итогам 2021 года.
12 ноября 2021, 14:48
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования состояния рынка новых легковых автомобилей в России решили посмотреть, как на этом рынке изменились доли марок, в зависимости от стран происхождения. За основу взяли данные по объемам продаж за девять месяцев 2021 года. Оказалось, что доля европейских марок за январь-сентябрь снизилась с 30,1% до 29,7%...
12 ноября 2021, 14:38
На российском рынке модели европейских автомобильных брендов составляют самый большой сегмент. Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ» на основании данных АЕБ, в январе - сентябре 2021 года на их долю пришлось около 30% от всех проданных новых легковых автомобилей в стране. Эксперты составили рейтинг самых популярных европейских моделей у россиян.
13 октября 2021, 10:25
Кроссоверы японских марок в возрасте 7 лет растут в цене медленнее, чем аналогичные модели корейских и европейских марок. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в процессе подготовки ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».
16 августа 2021, 15:54
Автомобили европейских брендов составляют самый большой сегмент российского рынка. В первой половине 2021 года на их долю пришлось 30% от всех проданных новых легковых автомобилей в стране. В количественном выражении это соответствует 243,5 тыс. экземплярам, что на 40,5% больше, чем в январе-июне 2020 года.
28 апреля 2021, 14:44
По итогам 1 квартала 2021 года в России было реализовано 183,3 тыс. кроссоверов и внедорожников. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» (со ссылкой на данные АЕБ), на долю сегмента SUV пришлось более половины (50,4%) от общего количества проданных новых легковых автомобилей.
23 марта 2021, 11:30
С начала 2021 года специалисты сайта «Цена Авто» зафиксировали появление обновленных прайс-листов на официальных сайтах 34 брендов. Как отмечают эксперты, помимо влияния экономических факторов (инфляция, колебания валюты), ситуация усугубляется предстоящим повышением утилизационного сбора и сохраняющимся дефицитом автомобилей на рынке.
16 февраля 2021, 15:22
Автомобили европейских брендов составляют самый большой сегмент российского рынка. Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ» на основании данных АЕБ, в 2020 году на их долю пришлось 30% от всех проданных новых легковых автомобилей в стране. В количественном выражении это соответствует 445,5 тыс. экземплярам, что на 5% меньше, чем в 2019 году.
27 ноября 2020, 14:24
Примерно каждый третий продаваемый автомобиль в России – корейской марки, а каждый четвертый – японской. При этом в 2000 году им суммарно принадлежало менее 3% нашего авторынка. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-конференции AUTOSTAT Analytic Day рассказали, как он изменился за 20 лет – по происхождению брендов.
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