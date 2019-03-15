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16.03.19 Прочитали 206 раз

Кроссовер DFM AX7 прибавил в цене 20 тысяч рублей

Кроссовер Dong Feng DFM AX7 подорожал на 20 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые автомобили

21.02.19

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от 7 200 руб.

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Мониторинг цен на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что единственная модель китайского бренда DFM – кроссовер AX7 – в марте подорожал на 20 тыс. руб.

На российском рынке кроссовер предлагается в двух комплектациях, но с одним двигателем – 2-литровым 140-сильным бензиновым, работающим в паре с автоматической трансмиссией. Новая цена на комплектацию Prestige составляет 1 199 тыс. руб., а версия Luxury обойдется покупателям в 1 299 тыс. руб.

Напомним, что в конце прошлого года DFM представил в России сразу два новых кроссовера, которые вскоре должны пополнить модельный ряд марки. Как следствие, компания планирует увеличить продажи в России до 3 – 5 тысяч автомобилей в год.

Пока же по итогам первых двух месяцев текущего года в России было реализовано 187 автомобилей марки DFM, что на 22% ниже, чем в январе – феврале 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены suv китайские автомобили кроссоверы dfm dfm ax7 dongfeng

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