Dongfeng планирует увеличить продажи в России до 3 - 5 тысяч автомобилей

Компания Dongfeng через 2 - 3 года планирует достичь уровня продаж на российском рынке в 3 - 5 тыс. автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил генеральный директор «Дунфэн Мотор Рус» Ван Пэн, отметив, что компания Dongfeng начала официальные продажи в России не так давно, но уже достигла определенной узнаваемости и популярности у россиян. По итогам 11 месяцев 2018 года российские дилеры DFM реализовали 1280 автомобилей – на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее Dongfeng представил в России два новых кроссовера – AX4 и 580, которые дополнят модельный ряд марки, в настоящее представленный только среднеразмерным кроссовером DFM AX7. Как рассказал г-н Ван Пэн, в дополнение к AX4 и 580, Dongfeng уже презентовал на российском рынке 5 пассажирских моделей и 2 коммерческих автомобиля. В будущем Dongfeng продолжит выводить еще больше качественных продуктов на российский рынок.

«Дилерская сеть (их у нас 32) охватывает 30 ключевых городов. В будущем мы будем продолжать развитие на восток. Увеличим инвестиции, количество дилеров доведем до 50», – добавил глава «Дунфэн Мотор Рус».