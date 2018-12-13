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Dongfeng представил в России два новых кроссовера

Dongfeng представил в России два новых кроссовера

Китайский автопроизводитель Dongfeng представил в России два новых кроссовера – AX4 и 580, который дополнят модельный ряд марки, в настоящее представленный только среднеразмерным кроссовером DFM AX7.

Как сообщает пресс-служба «Дунфэн Мотор Рус», переднеприводный кроссовер DFM AX4 оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л.с. Помимо этого сертифицирован турбированный 133-сильный мотор объемом 1,4 л, но пока поставки такой модификации в Россию не планируются. В трансмиссии предложены 5-ступенчатая механика и 6-ступенчатый автомат Getrag с двумя сцеплениями. Среди особенностей интерьера модели – атмосферная подсветка с восемью оттенками, которые можно менять по настроению владельца и цифровая система с объемным звучанием 3D Sound by Arkamys, оптимизирующая звуковую сцену для каждого из пассажиров. В комплектацию Dongfeng AX4 камера заднего вида с активными вспомогательными линиями, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, 6 подушек безопасности, а также система автоматического торможения перед пешеходом или автомобилем на малой скорости.

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Среднеразмерный кроссовер с семиместным кузовом Dongfeng 580 при относительно компактных габаритах (4680 х 1845 х 1715 мм) отличается сверхдлинной колесной базой в 2780 мм, благодаря которой удалось достичь рекордных размеров салона в классе. Трехрядная компоновка допускает широкие возможности трансформации, – из 7-местного автомобиль быстро превращается в двухместный, предназначенный для перевозки пассажиров и крупногабаритных грузов. Всего предусмотрено 6 комбинаций складывания кресел. Линейка двигателей переднеприводного Dongfeng 580 состоит из двух бензиновых силовых агрегатов: 1,8-литрового, атмосферного SFG18 мощностью 132 л.с. и 1,5-литрового турбированного SFG15T, развивающего 145 л.с. На выбор предложены три коробки передач – 5- или 6-ступенчатая механика, либо вариатор CVT производства компании Punch Powerglide. В список оборудования Dongfeng 580 входят навигационная система, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, бесключевой доступ в салон и система кнопочного запуска двигателя, электронный стояночный тормоз, панорамная крыша и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года российские дилеры DFM реализовали 1280 автомобилей – на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Теги: китайские автомобили премьеры новинки dfm dfm 580 dfm ax4 dongfeng

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