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11.03.19 Прочитали 138 раз

Ford поднял цены на четыре модели

Ford поднял цены на четыре модели

Мониторинг цен на новые автомобили

21.02.19

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от 7 200 руб.

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Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен* на новые автомобили в России. На основе этих данных было зафиксировано подорожание отдельных моделей Ford на сумму от 9 до 19 тыс. руб. На этот раз рост цен затронул все комплектации седана Mondeo, кроссовера Kuga, а также семейств Focus и Fiesta.

Меньше всего подорожал седан Mondeo – все его 8 комплектаций стали дороже на 9 тыс. руб. и сейчас доступны от 1 556 до 2 211 тыс. руб.

Кроссовер Kuga подорожал сильнее – на 17 тыс. руб. Теперь его новые цены находятся в диапазоне от 1 561 до 2 189 тыс. руб.

Столько же – 17 тыс. руб. – прибавили и все комплектации седанов, хэтчбеков и универсалов Ford Focus. Их новые ценники выглядят следующим образом:

Focus седан – от 1 013 до 1 410,5 тыс. руб.;
Focus хэтчбек – от 1 003 до 1 400,5 тыс. руб.;
Focus универсал – от 1 023 до 1 420,5 тыс. руб.

Наконец, максимальный рост цен – на 19 тыс. руб. – зафиксирован у седана и хэтчбека Ford Fiesta. Эти модели предлагаются к продаже по следующим ценам:

Fiesta хэтчбек – от 849 до 1 034 тыс. руб.;
Fiesta седан – от 859 до 1 044 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на отдельные комплектации кроссовера Kuga и семейства Focus отмечалось в феврале и составило сумму 35 – 59 тыс. руб. Что касается седана Mondeo и семейства Fiesta, то их ценники последний раз обновлялись в январе, и тогда изменение цен было разнонаправленным.

Также отметим, что за два месяца нынешнего года российские дилеры Ford реализовали 4 168 автомобилей, что на 45% меньше, чем в январе – феврале 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены ford ford fiesta ford focus ford kuga ford mondeo

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