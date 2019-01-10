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Ford снизил цены на семейство Fiesta, но повысил их у других моделей

Ford Fiesta

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

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от 7 200 руб.

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На фоне всеобщего ежегодного повышения цен компания Ford оказалась чуть ли не единственной, кто смог снизить их – с начала января седаны и хэтчбеки Fiesta подешевели на 18 тыс. руб. При этом почти все остальные модели этой марки подорожали на сумму от 10 до 100 тыс. руб. в зависимости от комплектации. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по итогам мониторинга рекомендованных розничных цен* на новые автомобили в России.

Так, все семейство Ford Focus – седан, хэтчбек и универсал – подорожало на 20 – 83 тыс. руб., кроссовер Kuga – на 33 тыс. руб., минивэн Tourneo Custom - на 50 тыс. руб., кроссовер Explorer – на 90 – 97 тыс. руб., а седан Mondeo – на 35 – 100 тыс. руб. во всех комплектациях. Ford EcoSport прибавил 10 тыс. руб. только в одной комплектации из 18-ти существующих. Таким образом, новые цены на эти модели выглядят следующим образом:

Ford Fiesta хэтчбек – от 830 до 1 015 тыс. руб.;

Ford Fiesta седан – от 840 до 1 025 тыс. руб.;

Ford Explorer – от 2 889 до 3 414 тыс. руб.;

Ford Focus хэтчбек – от 968 до 1 348 тыс. руб.;

Ford Focus седан – от 996 до 1 358 тыс. руб.;

Ford Focus универсал – от 1 006 до 1 368 тыс. руб.;

Ford Kuga – от 1 544 до 2 172 тыс. руб.;

Ford Mondeo – от 1 547 до 2 202 тыс. руб.;

Ford Tourneo Custom – от 2 461 до 2 611 тыс. руб.

Ford EcoSport в комплектации Trend с двигателем 1,5 л (123 л.с.) и «автоматом» теперь стоит 1 197 тыс. руб., а минимальная цена на модель осталась без изменений и составляет 1 042 тыс. руб.

Напомним также, что в декабре компания Ford повышала стоимость своих автомобилей: кроссоверов EcoSport и Kuga, а также седана Mondeo.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены ford ford ecosport ford explorer ford fiesta ford focus ford kuga ford mondeo

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