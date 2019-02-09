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09.02.19 Прочитали 483 раз

Ford поднял цены на семейство Focus и кроссовер Kuga

Ford поднял цены на семейство Focus и кроссовер Kuga

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

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Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто» показал, что в феврале два модели Ford – семейство Focus и кроссовер Kuga – стали дороже на 35 и 54 – 59 тыс. руб. соответственно.

У семейства Ford Focus подорожала комплектация Titanium с механической, роботизированной и автоматической коробками передач. С февраля седаны Ford Focus в этой комплектации стоят от 1 182,5 до 1 393,5 тыс. руб., хэтчбеки – от 1 172,5 до 1 383,5 тыс. руб., универсалы – от 1 192,5 до 1 403,5 тыс. руб. Две другие комплектации – Trend и White and Black – сохранили прежние ценники.

Кроссовер Ford Kuga стал дороже в двух начальных комплектациях – Trend и Trend Plus. Новая цена автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1,5 или 2,5 л с АКП составляет 1 603 – 1 838 тыс. руб. Топовая комплектация Titanium осталась без ценовых изменений и все еще предлагается к продаже за 1 762 – 1 882 тыс. руб.

Напомним, что по данным сайта «Цена Авто», предыдущее повышение цен на автомобили Ford Focus и Kuga произошло в январе и составило от 20 до 83 тыс. руб.

Также отметим, что по итогам продаж за первый месяц 2019 года в России было реализовано 1 740 автомобилей марки Ford. Это на 44% ниже, чем в январе прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены легковые автомобили авторынок россии ford ford focus ford kuga

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