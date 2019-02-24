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25.02.19 Прочитали 614 раз

Обновленный Ford EcoSport подорожал на 26 тысяч рублей

Обновленный Ford EcoSport подорожал на 26 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые автомобили

21.02.19

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от 7 200 руб.

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Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто» показал, что в феврале все комплектации обновленного компактного кроссовера Ford EcoSport подорожали на 26 тыс. руб.

Новая минимальная цена на EcoSport в стартовой комплектации Ambiente составляет 1 075 тыс. руб. В этой версии автомобиль комплектуется бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 123 л.с., механической КП и имеет передний привод. Комплектация с «автоматом» обойдется в 1 223 тыс. руб., а топовый вариант Titanium Plus с 2-литровым двигателем (148 л.с.) и полным приводом предлагается к продаже за 1 523 тыс. руб.

Напомним, что по данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на большинство комплектаций этой модели отмечалось в декабре и составило сумму 48 - 50 тыс. руб. В январе же было зафиксировано повышение цены на 10 тыс. руб. только на одну комплектацию дорестайлинговой версии кроссовера. 

Отметим также, что за первый месяц нынешнего года в России было реализовано 1 740 автомобилей марки Ford. Это на 44% ниже, чем в январе 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены ford ford ecosport

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