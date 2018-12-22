Ford EcoSport подорожал на 48 – 50 тысяч рублей

Как отмечают эксперты сайта «Цена Авто», в результате проводимого мониторинга цен* было установлено, что в декабре выросли цены на Ford EcoSport. Отмечается, что все комплектации дорестайлингового и обновленного кроссовера подорожали на сумму от 48 до 50 тыс. руб.

Теперь Ford EcoSport первого поколения в своей самой доступной версии Trend оценивается в 1 042 тыс. руб. Топовая комплектация Titanium Plus обойдется покупателям в 1 348 тыс. руб. Все комплектации кроссовера оснащаются двигателями объемом 1,6/2,0 л и мощностью 122/140 л.с.

Обновленный EcoSport теперь предлагается к продаже от 1 049 тыс. руб. в комплектации Ambiente до 1 497 тыс. руб. за версию Titanium Plus. Рестайлинговые автомобили комплектуются двигателями 1,5/2,0 л и мощностью 123/148 л.с.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на эту модель было зафиксировано в ноябре, но тогда цены выросли не так существенно – на сумму от 4 до 12 тыс. руб.

Всего же по итогам 11 месяцев текущего года в России было реализовано 47 488 автомобилей марки Ford, что на 6% превышает показатель за аналогичный период 2017 года. При этом на долю кроссовера EcoSport пришлось 8,5% от этого количества, что составляет 4016 единиц.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.