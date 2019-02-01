Компания Subaru повысила цены на все модели в России

По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Subaru, эксперты сайта «Цена Авто» отметили повышение цен* на все модели японского бренда, представленные в России.

При этом некоторые модели – XV, WRX и WRX STI – получили новые прайсы для машин как 2018, так и 2019 года, а другие – Outback, Forester и Legacy – только для автомобилей 2018 года. В целом, все модели прибавили от 50 до 100 тыс. руб. в большинстве своих комплектаций.

Наименьшую прибавку – в 50 тыс. руб. – получил кроссовер Subaru Forester 2018 года выпуска, который теперь можно приобрести за сумму от 2 029 до 2 639,9 тыс. руб.

Внедорожник Subaru XV прибавил от 50 до 60 тыс. руб. в зависимости от модельного года. Так, автомобили 2018 года стоят от 1 709 до 2 179,9 тыс. руб., 2019 года – от 1 769 до 2 249,9 тыс. руб. Отмечается, что у машин 2018 года добавилась еще одна топовая комплектация Premium ES, которая и определяет максимальную цену модели.

Седан Subaru Legacy 2018 года в обеих комплектациях – Elegance и Premium ES – стал дороже на 70 тыс. руб., и обойдется покупателям в 2 219 и 2 369,9 тыс. руб. соответственно.

А вот цена на универсал повышенной проходимости Outback 2018 года повысилась сразу на 100 тыс. руб., и новая стоимость этой модели составляет от 2 659 до 3 509,9 тыс. руб.

Столько же прибавили в цене две комплектации спортивного седана Subaru WRX 2018 года, сравнявшись с ценами на автомобили 2019 года. Теперь начальная версия Elegance для 2018 и 2019 года стоит 2 699 тыс. руб., а версия Premium FN – 2 889,9 тыс. руб.

А вот цены на единственную комплектацию седана Subaru WRX STI различаются в зависимости от года выпуска – 3 699,9 тыс. руб. для машин 2018 года (+100 тыс. руб.) и 3 799,9 тыс. руб. для машин 2019 года.

Напомним, что по данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на кроссоверы Forester и XV произошло в декабре прошлого года, седан Legacy и универсал Outback последний раз дорожали в ноябре, а что касается спортивных седанов WRX и WRX STI, то их цены не менялись с августа 2018 года.

Также отметим, что в 2018 году российские дилеры Subaru реализовали 8 032 автомобиля, что на 32% превышает показатели 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.