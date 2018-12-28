 АВТОСТАТ | В России подорожали две модели Subaru

Горячая новость

ТОП-10 регионов РФ по объему рынка новых грузовиков
  • 28.12.18 - 12:34

    ТОП-10 регионов РФ по объему рынка новых грузовиков
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «UzKoramCo» предлагает автопрому услуги по испытанию пластмассовых деталей
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 20 декабря

    ТОП-100 мирового рейтинга бестселлеров за 10 месяцев 2018 года

    Возглавляют рейтинг по-прежнему Toyota Corolla и Ford F-Series.

Вся аналитика

Инфографика

Сколько автомобилей продается на 1000 жителей в европейских странах?
  • 27.12.18

    Сколько автомобилей продается на 1000 жителей в европейских странах?
Все публикации

Видео

Церемония награждения лауреатов премии «USED CAR AWARDS 2016»
  • 03.11.16

    Церемония награждения лауреатов премии «USED CAR AWARDS 2016»
Все видео

29.12.18 Прочитали 254 раз

В России подорожали две модели Subaru

Subaru Forester 5G

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

В результате проводимого мониторинга цен* специалисты сайта «Цена Авто» установили, что в декабре подорожали две модели Subaru – кроссоверы Forester и XV. Отмечается, что удорожание затронуло новое поколение Subaru Forester и автомобили 2019 модельного года у Subaru XV.

Обновленный Subaru Forester пятого поколения во всех комплектациях подорожал на 20 тыс. руб. Теперь его можно приобрести за сумму от 1 979 000 руб. за автомобиль в комплектации Standard VF с 2-литровым двигателем (150 л.с.) до 2 589 900 руб. за версию Premium ES FR с двигателем 2,5 л (185 л.с.).

Пять комплектаций 2019 модельного года из десяти существующих у компактного кроссовера Subaru XV прибавили в цене по 30 тыс. руб. Теперь эта модель XV в самой доступной версии Base с двигателем 1,6 л (114 л.с.) оценивается в 1 709 000 руб. Топовая комплектация Premium ES с 2-литровым двигателем (150 л.с.) обойдется покупателям в 2 189 900 руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на Subaru VX произошло в ноябре, и составило сумму 20 тыс. руб. Кроссовер Subaru Forester в предыдущий раз обновлял ценники в октябре и тоже на 20 тыс. руб.

Всего же за 11 месяцев 2018 года в России было реализовано 7 026 автомобилей марки Subaru, что на 33% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены кроссоверы suv subaru subaru xv subaru forester

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Новый Subaru Forester стартует на российском рынке

15 ноября 2018

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в ноябре? («Автостат»)

2 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Средневзвешенные цены автомобилей в России в 1 полугодии 2018 года

17 августа 2018

Вся инфографика