В России подорожали две модели Subaru

В результате проводимого мониторинга цен* специалисты сайта «Цена Авто» установили, что в декабре подорожали две модели Subaru – кроссоверы Forester и XV. Отмечается, что удорожание затронуло новое поколение Subaru Forester и автомобили 2019 модельного года у Subaru XV.

Обновленный Subaru Forester пятого поколения во всех комплектациях подорожал на 20 тыс. руб. Теперь его можно приобрести за сумму от 1 979 000 руб. за автомобиль в комплектации Standard VF с 2-литровым двигателем (150 л.с.) до 2 589 900 руб. за версию Premium ES FR с двигателем 2,5 л (185 л.с.).

Пять комплектаций 2019 модельного года из десяти существующих у компактного кроссовера Subaru XV прибавили в цене по 30 тыс. руб. Теперь эта модель XV в самой доступной версии Base с двигателем 1,6 л (114 л.с.) оценивается в 1 709 000 руб. Топовая комплектация Premium ES с 2-литровым двигателем (150 л.с.) обойдется покупателям в 2 189 900 руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на Subaru VX произошло в ноябре, и составило сумму 20 тыс. руб. Кроссовер Subaru Forester в предыдущий раз обновлял ценники в октябре и тоже на 20 тыс. руб.

Всего же за 11 месяцев 2018 года в России было реализовано 7 026 автомобилей марки Subaru, что на 33% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.