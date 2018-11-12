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Subaru подняла цены на три модели

Subaru Outback

Мониторинг цен на новые автомобили

24.10.18

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от 7 200 руб.

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На основе данных мониторинга цен* эксперты сайта «Цена Авто» в ноябре зафиксировали удорожание трех моделей Subaru – седана Legacy, кроссовера XV и универсала Outback. Все комплектации этих автомобилей прибавили в цене 20 тыс. рублей.

Теперь седан Subaru Legacy, представленный на российском рынке в двух комплектациях, доступен за 2 149 000 и 2 299 900 руб. соответственно. Обе версии оснащаются бензиновым двигателем объемом 2,5 л (175 л.с.) в паре с трансмиссией вариаторного типа и имеют полный привод.

Компактный полноприводный кроссовер Subaru XV в самой доступной версии с двигателем 1,6 л (114 л.с.) оценивается в 1 659 тыс. руб. Топовая комплектация с 2-литровым двигателем (150 л.с.) обойдется покупателям в 2 129 900 руб.

Наконец, полноприводный универсал Outback теперь предлагается к продаже от 2 559 тыс. руб. за автомобиль с двигателем 2,5 л (175 л.с.) до 3 409 900 руб. за версию с двигателем 3,6 л (260 л.с.).

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», предыдущее обновление ценников на эти модели было зафиксировано в октябре, и составило сумму от 20 до 40 тыс. руб.

Всего же по итогам 10 месяцев 2018 года российские дилеры Subaru реализовали 6 232 автомобиля, что на 35% превышает показатель годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили цены subaru subaru xv subaru legacy subaru outback

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