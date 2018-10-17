Автомобили Subaru прибавили в цене от 20 до 40 тысяч рублей

К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» в результате проводимого мониторинга цен* на новые автомобили в России. Так, было установлено, что в октябре кроссоверы Subaru Outback, XV и Forester подорожали на 20 тыс. руб., а седан Subaru Legacy – на 40 тыс. руб.

Отмечается, что подорожание затронуло все комплектации указанных моделей, и их обновленные ценники теперь выглядят так:

Subaru Legacy – от 2 129 до 2 279,9 тыс. руб.;

Subaru Outback – от 2 539 до 3 389,9 тыс. руб.;

Subaru XV – от 1 639 до 2 109,9 тыс. руб.;

Subaru Forester – от 2 739 до 2 709,9 тыс. руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на автомобили Subaru произошло в августе и составило сумму 19 – 70 тыс. руб. При этом текущее подорожание не затронуло спортивные седаны Subaru WRX и WRX STI, ценники которых остались на прежнем уровне.

Отметим также, что за период январь – сентябрь 2018 года российские дилеры Subaru реализовали 5 554 автомобиля, что на 38% превышает показатель продаж за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.