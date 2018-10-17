 АВТОСТАТ | Автомобили Subaru прибавили в цене от 20 до 40 тысяч рублей

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 21 дней

подробнее

Горячая новость

Рынок новых мотоциклов в России вырос на 28%
  • 17.10.18 - 12:15

    Рынок новых мотоциклов в России вырос на 28%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Управление маркетингом дилерской сети с CoMagic
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 17 октября

    Европейский авторынок в сентябре снизился на 23%

    Продажи легковых автомобилей в Европе за месяц составили 1 млн 123 тыс. 184 машины.

Вся аналитика

Инфографика

Моторные масла: особенности кастомизации в России
  • 17.10.18

    Моторные масла: особенности кастомизации
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: выступление Артёма Аншакова (TradeDealer)
  • 21.12.16

    Форум «Dealer UP!»: выступление Артёма Аншакова (TradeDealer)
Все видео

16.10.18 Прочитали 638 раз

Автомобили Subaru прибавили в цене от 20 до 40 тысяч рублей

Subaru

К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» в результате проводимого мониторинга цен*  на новые автомобили в России. Так, было установлено, что в октябре кроссоверы Subaru Outback, XV и Forester подорожали на 20 тыс. руб., а седан Subaru Legacy – на 40 тыс. руб.

Отмечается, что подорожание затронуло все комплектации указанных моделей, и их обновленные ценники теперь выглядят так:

Subaru Legacy – от 2 129 до 2 279,9 тыс. руб.;

Subaru Outback – от 2 539 до 3 389,9 тыс. руб.;

Subaru XV – от 1 639 до 2 109,9 тыс. руб.;

Subaru Forester – от 2 739 до 2 709,9 тыс. руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на автомобили Subaru произошло в августе и составило сумму 19 – 70 тыс. руб. При этом текущее подорожание не затронуло спортивные седаны Subaru WRX и WRX STI, ценники которых остались на прежнем уровне.

Отметим также, что за период январь – сентябрь 2018 года российские дилеры Subaru реализовали 5 554 автомобиля, что на 38% превышает показатель продаж за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили цены subaru forester subaru legacy subaru outback subaru xv subaru

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Рассекречены цены на новый Subaru Forester

10 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в мае? («АВТОСТАТ»)

10 мая 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Средневзвешенные цены автомобилей в России в 1 полугодии 2018 года

17 августа 2018

Вся инфографика