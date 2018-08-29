В России подорожали автомобили Subaru

На основе данных мониторинга цен* эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в августе зафиксировали удорожание всех моделей Subaru на сумму от 19 до 70 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Так, седан бизнес-класса Subaru Legacy подорожал на 19 – 20 тысяч рублей. Теперь его самая доступная комплектация Elegance оценивается в 2 089 000 рублей. Комплектация Premium ES предлагается к продаже за 2 239 000 рублей.

Новая цена за кроссовер Subaru Forester в стартовой комплектации Base установлена на уровне 1 719 000 рублей, что на 20 тысяч выше предыдущего ценника. Топовая комплектация Premium FT обойдется покупателям в 2 689 900 рублей.

Столько же – 20 тысяч – прибавил и другой кроссовер – Subaru XV. Его новый ценовой диапазон установлен в пределах от 1 619 000 рублей за начальную комплектацию Base до 2 089 900 рублей за версию Elagance ES.

А вот универсал повышенной проходимости Subaru Outback подорожал сильнее – на 30 тысяч рублей. Его новая минимальная цена составляет 2 519 000 рублей за комплектацию Standart II. Максимальная же комплектация Premium ES оценивается в 3 369 900 рублей.

Наконец, максимальный рост цен – в 70 тысяч – зафиксирован у спортивных седанов Subaru WRX и WRX STI. Теперь полноприводный седан Subaru WRX в комплектации Elegance стоит 2 599 000 рублей. Эта версия комплектуется бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 268 л.с. и механической трансмиссией. Роботизированная коробка передач в комплектации Premium обойдется в 2 789 900 рублей. Версия Subaru WRX STI с двигателем 2,5 л (300 л.с.) и МКП в своей единственной комплектации Premium Sport предлагается к продаже за 3 599 900 рублей.

Как сообщало ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на модели Subaru произошло в июне текущего года и составило от 30 до 100 тысяч рублей.

Всего же за период с января по июль 2018 года в России было продано 4 200 автомобилей марки Subaru, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.