Автомобили Skoda прибавили в цене от 11 до 103 тысяч рублей

В ходе мониторинга цен* на новые автомобили в России эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали повышение с начала года цен у всех моделей чешского бренда Skoda. Удорожание затронуло большинство комплектаций автомобилей 2019 модельного года и составило сумму от 11 до 103 тыс. руб.

Наименьшую прибавку получил лифтбек Rapid, который во всех своих комплектациях подорожал на 11 – 20 тыс. руб. С января этот автомобиль можно приобрести по цене от 657 до 1 126 тыс. руб.

Лифтбек Octavia и универсал Octavia Combi выросли в цене немного сильнее – на 18 – 32 и 41 – 54 тыс. руб. соответственно. Новые ценовые диапазоны для этих моделей выглядят так:

Skoda Octavia – от 1 081 до 1 547 тыс. руб.,

Skoda Octavia Combi – от 1 433 до 1 956 тыс. руб.

Рост цен на лифтбек Superb и универсал Superb Combi составил 27 – 60 и 32 – 58 тыс. руб. соответственно. Теперь они доступны покупателям по следующим ценам:

Skoda Superb – от 1 640 до 2 956 тыс. руб.,

Skoda Superb Combi – от 1 849 до 2 994 тыс. руб.

Наконец, кроссовер Kodiaq подорожал на максимальные 24 – 103 тыс. руб. во всех комплектациях, кроме Ambition Plus. Автомобили с дизельным или бензиновым двигателем в этой комплектации по-прежнему стоят от 2 112 до 2 465 тыс. руб. Остальные комплектации Skoda Kodiaq предлагаются к продаже за сумму от 1 413 до 2 998 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на весь модельный ряд марки Skoda было зафиксировано в середине декабря прошлого года и составило сумму от 9 до 49 тыс. руб.

Всего же в 2018 году российские дилеры Skoda реализовали 81 459 автомобилей, что на 31% превышает показатель 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.