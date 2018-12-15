Skoda повысила цены на весь модельный ряд

Предновогоднее повышение цен не обошло и продукцию компании Skoda – весь модельный ряд чешской марки подорожал на сумму от 9 до 49 тыс. руб. в зависимости от комплектации. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по итогам мониторинга рекомендованных розничных цен* на новые автомобили в России.

Так, кроссовер Kodiaq добавил к прежним ценникам от 24 до 49 тыс. руб. в 19 комплектациях из 27 имеющихся. При этом базовая версия Active осталась без изменений и по-прежнему доступна за 1 389 тыс. руб. Обновленные ценники на остальные комплектации Skoda Kodiaq выглядят так:

бензиновые версии – от 1 672 до 2 927 тыс. руб.;

дизельные версии – от 1 950 до 2 883 тыс. руб.

Цены на все комплектации лифтбека Octavia и универсала Octavia Combi выросли на 14 и 29 – 31 тыс. руб. соответственно. С декабря эти модели можно приобрести по следующим ценам:

Skoda Octavia – от 1 063 до 1 515 тыс. руб.;

Skoda Octavia Combi – от 1 392 до 1 902 тыс. руб.

Минимальная прибавка в 9 тыс. руб. зафиксирована у лифтбека Rapid. При этом изменения не затронули начальную комплектацию Entry, цена которой осталась на уровне 646 тыс. руб. Остальные версии предлагаются к продаже от 741 до 1 106 тыс. руб.

Наконец, лифтбек Superb и универсал Superb Combi подорожали на 30 – 31 тыс. руб. во всех своих комплектациях, и их ценовые диапазоны выглядят следующим образом:

Skoda Superb – от 1 613 до 2 896 тыс. руб.;

Skoda Superb Combi – от 1 817 до 2 951 тыс. руб.

По данным сайта «Цена Авто», предыдущее обновление ценников на эти модели произошло в октябре, и составило сумму от 7 до 44 тыс. руб.

Всего же по итогам 11 месяцев 2018 года было реализовано 73 275 автомобилей марки Skoda, что на 30% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.