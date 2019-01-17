Toyota повысила цены на весь модельный ряд

В ходе мониторинга цен* на новые автомобили в России эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали в январе удорожание всех моделей японской марки Toyota, которые прибавили к прежним ценникам от 22 до 177 тыс. руб.

Меньше всего – на 22 тыс. руб. – подорожал седан Corolla. Прибавку до 100 тыс. руб. получили кроссоверы RAV4 (стал дороже на 40 – 45 тыс. руб.), Toyota CH-R (на 36 – 68 тыс. руб.), а также бизнес-седан Camry (на 52 – 70 тыс. руб.), пикап Hilux (на 75 – 84 тыс. руб.) и хэтчбек Prius (на 70 тыс. руб.).

Внедорожник Fortuner вырос в цене на 77 – 173 тыс. руб. Также более чем на 100 тыс. руб. подорожали внедорожники Highlander (на 114 тыс. руб.), Land Cruiser (на 160 – 165 тыс. руб.), Land Cruiser Prado (на 87 – 117 тыс. руб.) и минивэн Alphard (на 152 тыс. руб.).

Новые цены на модели Toyota теперь выглядят так:

Alphard – от 4 764 до 5 118 тыс. руб.;

Camry – от 1 573 до 2 499 тыс. руб.;

С-НR – от 1 367 до 2 169 тыс. руб.;

Corolla – от 1 030 до 1 436 тыс. руб.;

Fortuner с бензиновым двигателем – от 2 172 до 2 533 тыс. руб., с дизельным двигателем – от 2 803 до 3 031 тыс. руб.;

Highlander – от 3 501 до 3 799 тыс. руб.;

Hilux – от 2 306 до 2 862 тыс. руб.;

Land Cruiser с бензиновым двигателем – от 3 959 до 5 910 тыс. руб., с дизельным двигателем – от 3 999 до 6 044 тыс. руб.;

Land Cruiser Prado с бензиновым двигателем – от 2 499 до 4 402 тыс. руб., с дизельным двигателем – от 3 253 до 4 357 тыс. руб.;

Prius – 2 322 тыс. руб.;

RAV4 с бензиновым двигателем – от 1 616 до 2 348 тыс. руб., с дизельным двигателем – от 2 119 до 2 293 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на большинство этих моделей было зафиксировано в октябре, когда они подорожали на сумму от 11 до 49 тыс. руб. Исключение составляют лишь пикап Hilux и внедорожник Land Cruiser – последний раз их цены обновлялись в сентябре прошлого года на сумму 47 – 148 тыс. руб.

Отметим также, что в 2018 году российские дилеры Toyota реализовали 108 492 автомобиля. Это на 15% превышает уровень продаж за 2017 год.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.