Toyota повысила цены почти на весь модельный ряд

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен* на новые автомобили в России. На основе этих данных было зафиксировано подорожание большинства моделей японского бренда Toyota на сумму от 11 до 49 тыс. руб. Рост цен не затронул лишь пикап Hilux и внедорожник Land Cruiser, а остальные модели подорожали во всех или в большинстве своих комплектаций.

Так, седаны Corolla и Camry подорожали во всех комплектациях на 11 и 17 – 22 тыс. руб. Минивэн Alphard прибавил 49 тыс. руб. ко всем комплектациям, а внедорожники Highlander и Land Cruiser Prado – 36 и 28 – 38 тыс. руб. соответственно. Кроссоверы С-HR и Fortuner сохранили цену на базовые комплектации, а к остальным добавили 17 и 24 – 27 тыс. руб. Единственная комплектация гибридного хэтчбека Toyota Prius подорожала на 22 тыс. руб., а все комплектации кроссовера RAV4 – на 19 – 21 тыс. руб.

Таким образом, новые цены для автомобилей Toyota, представленных на российском рынке, выглядят следующим образом:

Alphard – от 4 612 до 4 966 тыс. руб.;

Camry – от 1 521 до 2 429 тыс. руб.;

С-HR – от 1 299 до 2 133 тыс. руб.;

Corolla – от 1 008 до 1 414 тыс. руб.;

Fortuner – от 1 999 до 2 946 тыс. руб.;

Highlander – от 3 387 до 3 685 тыс. руб.;

Land Cruiser Prado – от 2 412 до 4 285 тыс. руб.;

Prius – 2 252 тыс. руб.;

RAV4 – от 1 576 до 2 303 тыс. руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на весь модельный ряд Toyota произошло в сентябре, и тогда цены выросли на 22 – 148 тыс. руб.

Всего же по итогам 9 месяцев 2018 года российские дилеры Toyota реализовали 77 816 автомобилей, что на 15% превышает результат годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.