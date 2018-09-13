Автомобили Toyota в России подорожали на 22 – 148 тыс. рублей

Вслед за брендами Ford и Lexus компания Toyota в сентябре повысила цены на весь свой модельный ряд. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам проводимого мониторинга цен*.

Так, во всех комплектациях подорожали седаны Corolla (на 22 тыс. руб.) и Camry (на 33 – 44 тыс. руб.), минивэн Alphard (на 96 тыс. руб.), внедорожники Highlander (на 72 тыс. руб.) и Land Cruiser Prado (на 55 – 74 тыс. руб.), а также пикап Hilux (на 47 – 53 тыс. руб.).

Во всех комплектациях, кроме базовой, выросли цены на кроссоверы С-HR (на 33 тыс. руб.) и RAV4 (на 37 – 42 тыс. руб.), внедорожники Fortuner (на 48 – 53 тыс. руб.) и Land Cruiser (на 103 – 148 тыс. руб.). Единственная комплектация гибридного Toyota Prius прибавила к предыдущей цене 44 тыс. руб.

Таким образом, новые цены для автомобилей Toyota, представленных на российском рынке, выглядят следующим образом:

Alphard – от 4 563 до 4 917 тыс. руб.;

Camry – от 1 504 до 2 407 тыс. руб.;

С-HR – от 1 299 до 2 116 тыс. руб.;

Corolla – от 997 до 1 403 тыс. руб.;

Fortuner – от 1 999 до 2 919 тыс. руб.;

Highlander – от 3 351 до 3 649 тыс. руб.;

Hilux – от 2 231 до 2 778 тыс. руб.;

Land Cruiser – от 3 799 до 5 800 тыс. руб.;

Land Cruiser Prado – от 2 384 до 4 247 тыс. руб.;

Prius – 2 230 тыс. руб.;

RAV4 – от 1 644 до 2 282 тыс. руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам продаж за январь – август 2018 года российские дилеры Toyota реализовали 66 579 автомобилей, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.