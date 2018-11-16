Продажи универсала KIA Ceed начнутся в России в 2019 году

Российские дилеры KIA начнут продажи нового универсала KIA Ceed Sportswagon в следующем году. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе корейского бренда. Напомним, сейчас в нашей стране продается хэтчбек Ceed третьего поколения (в 10 вариантах комплектации по цене от 949 тыс. 900 руб. до 1 млн 459 тыс. 900 руб.). Компания показала универсал на Московском международном автомобильном салоне, но к дилерам он так и не поступил.

Кроме того, еще одной премьерой станет Proceed - автомобиль, который разработчики называют термином "shooting brake" (универсал с заниженной крышей и условным купеобразным силуэтом). Эту новинку показали в рамках Парижского автосалона. По длине автомобиль превышает габариты универсала Ceed Sportwagon. Линейка двигателей KIA Proceed включила бензиновые наддувные двигатели объемом 1,0 и 1,4 л, развивающие 120 и 140 л.с. соответственно. Кроме того, доступен 136-сильный 1,6-литровый дизель. Топовая версия с индексом GT получила 1,6-литровый наддувный бензиновый агрегат, выдающий 204 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Трансмиссии - 6-ступенчатая "механика" или 7-диапазонный "робот" с двумя сцеплениями. Но какие именно моторы автомобиль получит в России - пока не сообщается.

Также в корейской компании нам подтвердили, что роскошный седан KIA К900 доберется до России в начале 2019 года. Модель должна заменить Quoris. На нашем рынке седан второй генерации предложат с двумя "атмосферниками": V6 3.3 (249 л.с., 347 Нм) и V8 5.0 (413 л.с., 505 Нм). Оба мотора имеют непосредственный впрыск топлива и сочетаются с 8-ступенчатым "автоматом".

Что касается компактного кроссовера, о появлении которого ранее рассказал директор по продажам KIA Motors Rus Михаил Васильев, то конкретных сроков выхода модели на российский рынок в пресс-службе не назвали. Напомним, топ-менеджер бренда заявил, что новинка будет представлена "в обозримом будущем".