Новый KIA ProCeed появится на российском рынке в 2019 году

Новая модель KIA ProCeed в пятидверном кузове shooting brake, премьера которой состоялась на Парижском автосалоне, появится на российском рынке в 2019 года. Выпуск новинки начнется в ноябре 2018 года на заводе KIA в словацкой Жилине параллельно с другими моделями нового поколения семейства – пятидверным хэтчбеком Ceed и универсалом Ceed Sportswagon, вышедшими на рынок ранее в этом году. Старт продаж на европейских рынках запланирован на первый квартал 2019 года, сообщает пресс-служба KIA.

Новый KIA ProCeed становится преемником трехдверного хэтчбека pro_cee’d и является воплощением в серийную модель концепт-кара Proceed Concept. Разработка дизайна и конструкции была полностью выполнена в Европе, здесь же осуществлялась и доводка модели. Новинка имеет перекликающиеся со спортивными купе мотивы в дизайне, ProCeed ниже и длиннее хэтчбека и универсала Ceed. Общими с другими версиями Ceed остались только капот и передние крылья, все остальные кузовные панели – оригинальные. Уникален дизайн переднего бампера. Больший угол наклона имеют и лобовое стекло, и стекло двери багажного отсека. За счет того, что фонари практически полностью протянулись по ширине этой двери – формируется оригинальная световая подпись.

Что касается интерьера ProCeed, в его отделке в значительной степени использованы мягкие материалы «soft touch». Семидюймовый безрамочный экран информационно-развлекательной системы расположен по центру передней панели, под ним разместились блоки управления аудиосистемой и климат контролем.