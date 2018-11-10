 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых продаваемых японских автомобилей с пробегом в России

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ТОП-10 самых продаваемых японских автомобилей с пробегом в России

Toyota Corolla - лидер рейтинга

АВТОСТАТ ОМНИБУС'2018. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев

16.03.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2018 года в России было реализовано 1 млн 111,2 тыс. подержанных легковых автомобилей японских марок. Это на 3% выше результата годичной давности.

Самым продаваемым в нашей стране японским автомобилем с пробегом является Toyota Corolla, показатель которого за отчетный период достиг 77,5 тыс. экземпляров, что на 2% больше, чем за январь – сентябрь 2017 года. На второй позиции рейтинга располагается Toyota Camry, перепродажи которой составили 58,8 тыс. единиц (+7%). На третьем месте – Mitsubishi Lancer, объем вторичного рынка которого упал на 1% до 39,5 тыс. единиц. Четвертую строчку занял кроссовер Toyota RAV4 (30,4 тыс. шт.; +8%).

Далее в нашем рейтинге следуют три модели Nissan – седан Almera (29,5 тыс. шт.; +7%), а также кроссоверы Qashqai (25 тыс. шт.; +15%) и X-Trail (24,8 тыс. шт.; +12%). Кроме них, в ТОП-10 самых популярных в России подержанных японских автомобилей по итогам 9 месяцев 2018 года попали: Mazda3 (24,7 тыс. шт.; +1%), Mitsubishi Outlander (20,8 тыс. шт.; +15%) и Honda CR-V (20,6 тыс. шт.; +1%).

, источник: www.autostat.ru

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