 АВТОСТАТ | Новая Mazda6 будет стоить от 1 млн 451 тыс. рублей

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Новая Mazda6 будет стоить от 1 млн 451 тыс. рублей

Mazda6

Мониторинг цен на новые автомобили

24.10.18

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от 7 200 руб.

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В результате мониторинга прайс-листов на новые автомобили в России специалисты портала «Цена Авто» зафиксировали, что на официальном сайте компании Mazda были опубликованы комплектации и цены седана Mazda6 нового поколения.

Отмечается, что минимальная цена на эту модель выросла на 74 тыс. рублей, и теперь Mazda6 в базовой комплектации Drive с 2-литровым двигателем (150 л.с.) будет предлагаться покупателям за 1 млн 451 тыс. рублей.

Также обновились цены на две другие комплектации – Active и Supreme Plus. Автомобиль с двигателем 2 л (150 л.с.) в этих комплектациях оценивается в 1 501 и 1 636 тыс. рублей соответственно. Более мощная версия «шестерки» с мотором 2,5 л (194 л.с.) поступит в продажу по цене от 1 616 до 2 047 тыс. рублей.

Наконец, вариант с турбированным двигателем 2,5 л (231 л.с.) в единственной комплектации Executive Plus обойдется в 2 млн 172 тыс. рублей.

Как уже сообщалось, новая Mazda получила ряд новых опций и поступит в дилерские центры уже в конце месяца.  

Отметим также, что по итогам 9 месяцев 2018 года российские дилеры Mazda реализовали 22 424 автомобиля, что на 25% выше результата годичной давности. При этом на модель Mazda6 приходится около 19% от общего объема продаж, что соответствует 4 219 экземплярам.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены mazda

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