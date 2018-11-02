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Что появится на автомобильном рынке в ноябре? («Автостат»)

Предпоследний месяц 2019 года обещает быть богатым на обновление стоянок автодилеров по всей стране свежими автомобилями. Сегодня мы расскажем о некоторых из них.

LADA XRAY Cross

LADA XRAY Cross

Российский «кроссовер» LADA XRAY Cross, цены на который были объявлены в октябре, уже доставлен до салонов официальных дилеров и полностью готов к продаже. На начальном этапе автомобиль оснащается единственным вариантом мотора – 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой МКП.

Базовая цена автомобиля в начально комплектации составляет 729 900 рублей, стоимость самой наполненной версии – 888 900 рублей.

Audi A6

Audi A6

В октябре российские дилеры Audi начали прием заказов на новое поколение премиального седана A6. Пятое поколение модели оснащается бензиновым 3-литровым двигателем мощностью 340 л.с., оснащенным технологией «мягкого гибрида» (MHEV — mild hybrid electric vehicle), позволяющей снизить расход топлива до 0,7 л/100 км в условиях реальной эксплуатации. Двигатель оснащается системой интеллектуального полного привода quattro с технологией ultra и сочетается с 7-ступенчатой коробкой передач Stronic.

Традиционно уже в базовой версии новый Audi A6 имеет богатый набор опций: рулевое управление с переменным передаточным отношением, светодиодные фары головного света и задние фонари, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, круиз-контроль, дистанционное открывание крышки багажника, 18-дюймовые легкосплавные колеса, информационно-развлекательная система MMI Radio plus с MMI touch response и др.

Цены на новинку начинаются от 3 млн 900 тыс. рублей.

Audi Q3

Audi Q3

Также вместе с седаном в ноябре начнутся продажи обновленного кроссовера Audi Q3. Новые элементы внешнего оформления модели обеспечивают более четкие различия между комплектациями design и sport, а также пакетом внешней отделки S line. Дополнит выбор спортивная версия Audi Q3 S line competition.

Subaru Forester

Subaru Forester

Subaru Forester 5 поколения появится в дилерских центрах в середине ноября. Кроссовер предлагается в шести уровнях оснащения, с двумя бензиновыми двигателями, оснащенными непосредственным впрыском и объемом 2 и 2,5 литра. Силовые агрегаты работают в паре с фирменным цепным вариатором Lineartronic, а система полного привода Symmetrical AWD, доступна во всех комплектациях. Стоимость автомобиля на старте продаж установилась в диапазоне от 1 959 000 до 2 569 900 рублей.

KIA Sportage

KIA Sportage

Российские дилеры KIA 1 ноября начали продажи обновленного кроссовера Sportage. В зависимости от комплектации цена новинки составляет от 1 млн 329 тыс. 900 рублей до 2 млн 244 тыс. 900 рублей.

Покупателям предлагается на выбор два бензиновых двигателя – 2-литровый 150-сильный и новый 2,4-литровый 184-сильный GDI, а также дизельный 2,0 CRDi (185 л.с.). Дизель агрегатируется с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, остальные – с 6-ступенчатой автоматической или 6-ступенчатой механической. Автомобили с 2-литровым бензиновым двигателем могут иметь привод на переднюю ось или полный привод, мотор 2.4 GDI доступен только в сочетании с системой полного привода.

Mazda6

Mazda6

Возлагаем большие надежды на то, что в конце ноября дилеры Mazda получат обновленную «шестерку». Новая Mazda6 получит самый мощный в своей линейке двигатель – 2,5-литровый турбированный, развивающий 231 л.с. и 420 Нм.

Кроме того, сообщается о новых опциях, которых прежде не было у «шестерки». Например, это электроподогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и в районе передней левой стойки кузова, вентиляция передних сидений и камеры кругового обзора.

Цены на автомобили текущего поколения начинаются от 1 млн 377 тыс. рублей, а машины нового поколения, как стало известно, будут стоить от 1 млн 451 тыс. рублей.

Suzuki Vitara

Suzuki Vitara

Обновленный субкомпактный кроссовер Suzuki Vitara, премьера которого прошла на Парижском автосалоне, появится на российском рынке уже в ноябре. Автомобиль отличается новой радиаторной решеткой с шестью хромированными вертикальными планками, видоизмененным бамперам, задним фонарям, которые теперь решены на базе диодной технологии, а также 17-дюймовыми колесными дисками. Появятся также два новых цвета кузова.

В салоне улучшены материалы отделки, в частности увеличился процент деталей с мягким пластиком. Кроме того, изменился дизайн щитка приборов, между циферблатами появился цветной дисплей борткомпьютера. В топовых комплектациях появятся передовые электронные ассистенты, например, системы контроля мертвых зон, распознавания дорожных знаков и контроля рядности. Известно также, что на российском рынке для Vitara сохранятся бензиновые моторы - начальный 1,6-литровый 117-сильный агрегат и 1,4-литровый 140-сильный турбомотор.

BMW X5

BMW X5

Новый BMW Х5, который поступит в продажу в России 24 ноября 2018 года, получил рублевый ценник. Флагманский SUV предлагается для заказа по цене от 4 млн 590 тыс. рублей.

На старте продаж в России будут доступны четыре версии модели – X5 xDrive30d, X5 xDrive40i, X5 xDrive50i и X5 M50d, сообщает пресс-служба BMW Group Россия. Базовая версия BMW X5 xDrive30d оснащается рядным шестицилиндровым дизельным двигателем, выдающим 249 л.с. и 620 Нм. Самый динамичный BMW X5, доступный на старте продаж, – это версия X5 xDrive50i с новым бензиновым двигателем V8, который выдает 462 л.с. и 650 Нм, обеспечивая разгон от 0 до 100 км/ч всего за 4,7 секунды.

Наконец, версия BMW X5 M50d имеет рядный шестицилиндровый дизельный двигатель M Performance TwinPower Turbo с четырьмя турбокомпрессорами. Силовой агрегат новинки выдает 400 л.с. и 760 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает 5,2 секунды. Все модификации имеют 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Steptronic и систему интеллектуального полного привода BMW xDrive нового поколения.

BMW 8 серии Coupe

BMW 8 серии Coupe

BMW 8 серии Coupe появится в дилерских центрах 24 ноября 2018 года. На старте продаж будут доступны две версии модели – BMW 840d xDrive Coupe и BMW M850i xDrive, цены на которые начинаются от 6 млн 600 тыс. рублей и 8 млн 290 тыс. рублей соответственно.

Версия BMW 840d xDrive Coupe оснащается рядным шестицилиндровым дизельным двигателем, который развивает 320 л.с. и имеет пиковый крутящий момент 680 Нм, доступный уже при 1750 об/мин. От 0 до 100 км/ч это спортивное купе разгоняется за 4,9 секунды.

Новый BMW 8 серии Coupe оснащен адаптивной M-подвеской с системой динамической регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control в стандартной комплектации.

 

, источник: www.autostat.ru

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