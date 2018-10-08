 АВТОСТАТ | Обновленная Mazda6 получит турбомотор в России

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Обновленная Mazda6 получит турбомотор в России

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В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленную Mazda6, в котором указан самый мощный двигатель 2.5 с турбонаддувом, развивающий 231 л.с. и 420 Нм. Заправлять машину можно 95-м бензином, пишет издание «Авторевю». Шестиступенчатый «автомат» у турбоседанов, по сравнению с атмосферными версиями, имеет иной ряд передаточных чисел, также немного «укорочена» главная пара (4,09:1 вместо 4,06:1).

Атмосферные моторы останутся в гамме, но их характеристики слегка изменились после модернизации. Геометрическая степень сжатия базового двухлитрового двигателя снижена с 14:1 до 13:1 (у старшего мотора 2.5 такой показатель был и раньше), мощность осталась прежней (150 л.с.), но пиковый крутящий момент вырос с 210 до 213 Нм. Отдача безнаддувного агрегата объемом 2,5 л тоже немного выросла – со 192 л.с. и 256 Нм до 194 л.с. и 258 Нм.

Кроме того, в новом ОТТС указано оборудование, которого прежде не было у «шестерки». Это электроподогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и в районе передней левой стойки кузова, вентиляция передних сидений и камеры кругового обзора.

По информации «Авторевю», обновленные седаны Mazda6 начнут поступать к российским дилерам в конце ноября. Сейчас цены начинаются с 1 млн 377 тыс. рублей, а самый богатый вариант оценивается в 2 млн 36 тысяч. Обновленные машины наверняка подорожают, при этом дилеры ожидают, что седаны с турбомотором будут стоить примерно 2,3 млн рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки новые версии новые опции mazda

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