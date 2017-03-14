Кроссовер Hyundai Creta с двигателем 1,6 л получил полный привод

Линейка комплектаций компактного кроссовера Hyundai Creta, оснащенного 1,6-литровым двигателем, теперь расширена за счет полноприводных версий. Ранее полным приводом оснащались автомобили с 2-литровым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, сообщает пресс-служба компании «Хендэ Мотор СНГ».

Рекомендованная максимальная розничная цена на Hyundai Creta с полным приводом, 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач в комплектации Active составляет 964 900 рублей. Полноприводная Creta с мотором объемом 1,6 л и автоматической трансмиссией в комплектации Comfort доступна по цене 1 134 900 рублей.

Помимо этого, изменилось и наполнение комплектаций Hyundai Creta. Для модели стала доступна комплектация Comfort Plus, дополненная по сравнению с Comfort востребованным оборудованием: фарами проекционного типа со статичными лампами подсветки поворота при повороте руля, передними противотуманными фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями. Для средней комплектации Active данные опции стали доступны в новом пакете Light.

«Полноприводные модели традиционно популярны среди российских клиентов, и мы уверены, что, предлагая новые модификации Creta, делаем эту модель еще привлекательнее. Более того, по нашим прогнозам, доля полноприводных комплектаций модели Creta превысит 50%», - отметил Алексей Калицев, исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ».