Volkswagen Polo в октябре вошел в тройку самых продаваемых иномарок

Седан Volkswagen Polo в октябре вошел в тройку самых продаваемых иностранных моделей, показав при этом рост продаж на 20%. По мнению аналитиков агентства «АВТОСТАТ», дополнительный интерес к бестселлеру Volkswagen обеспечило, в частности, появление новой доступной комплектации, благодаря которой цена на модель стала одной из самых низких в сегменте.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за октябрь, самой продаваемой моделью в России остается Hyundai Solaris с показателем 9507 автомобилей (-10%). На второе место поднялась LADA Granta, чьи продажи составили 9308 машин (-44,6%). Третий результат показал обновленный KIA Rio – 9017 реализованных авто (+27%). Продажи седана Volkswagen Polo в прошлом месяце выросли на 19,9% до 4637 экземпляров. Лидерство среди моделей SUV удерживает Renault Duster, который разошелся тиражом 4205 единиц (-27,2%). Далее следуют еще две модели Renault – седан Logan (3234 шт., -50,7%) и хэтчбек Sandero (3094 шт., -2%). Чуть меньший результат показал внедорожник Chevrolet Niva – 3039 автомобилей (-18%). Бестселлером на рынке универсалов остается LADA Largus, проданный в количестве 3029 штук (-53,8%). Замыкает Топ-10 самых популярных моделей в России на этот раз LADA Kalina, чья реализация составила 2907 машин (-39,5%).