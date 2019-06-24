Самые покупаемые автомобили с пробегом в городах-миллионниках РФ

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По итогам 5 месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 2 млн 047,3 тыс. единиц. Тройка моделей-лидеров, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», выглядит следующим образом: LADA 2114 Samara, Ford Focus, LADA 2107. При этом только две из этих моделей являются лидерами в 7 городах-миллионниках из 16.

Так, Ford Focus смог занять первое место сразу в 5 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. В столицах объем продаж этой модели составил 3 289 и 2 651 единиц соответственно. Также за указанный период Ford Focus лучше всего перепродавался в Екатеринбурге (565 шт.), Воронеже (452 шт.), и Челябинске (432 шт.).

В трех сибирских городах рейтинги возглавила японская Toyota Corolla - в Новосибирске (981 шт.), Красноярске (714 шт.) и Омске (641 шт.).

Общероссийский лидер продаж на вторичном рынке, LADA 2114 Samara, стал самым популярным автомобилем в Волгограде (341 шт.) и Перми (278 шт.). А вот жители Казани и Нижнего Новгорода отдали предпочтение подержанным KIA Rio – 539 и 437 единиц соответственно.

В Ростове-на-Дону конкурентов по объемам продаж автомобилей с пробегом победила корейская Hyundai Accent (717 шт.), в Краснодаре – Hyundai Solaris (559 шт.) В Самаре и Уфе самыми перепродаваемыми оказались модели, не вошедшие в ТОП-10 лидеров общероссийского рейтинга. В Самаре это Chevrolet Niva (495 шт.), в Уфе – Daewoo Nexia (459 шт.).

Напомним, что ранее эксперты «АВТОСТАТ» исследовали рынок новых легковых автомобилей и определили модели-лидеры в городах-миллиониках.

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